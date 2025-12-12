Cuma namaz vakitleri 12 Aralık 2025 | Diyanet'e göre İstanbul, Ankara, Bursa ezan saatleri
Cuma namaz vakitleri 12 Aralık 2025 | Diyanet'e göre İstanbul, Ankara, Bursa ezan saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Aralık Cuma günü için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana başta olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatlerini açıkladı. “Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ezan ne zaman okunacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte cuma vakitleri!
Bu hafta camilerde "İnsan; Kâinatın Gözbebeği" başlıklı hutbe okunacak ve ardından öğle ezanı vaktiyle birlikte 81 ilde cuma namazı eda edilecek. Peki Diyanet'e göre cuma namazı saat kaçta okunacak? İşte il il ezan vakitleri!
CUMA NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesi namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden 12 Aralık 2025'e ait il il cuma namazı vakitleri yayımlandı. Bu haftaya ilişkin bazı şehirlerin cuma vakitleri şöyle:
İstanbul: 13.03
Ankara: 12.47
İzmir: 13.10
81 ilin güncel cuma namazı saatlerine ulaşmak için Diyanet'in ilgili sayfası ziyaret edilebilir.