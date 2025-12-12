takvim-logo

Cuma namaz vakitleri 12 Aralık 2025 | Diyanet'e göre İstanbul, Ankara, Bursa ezan saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Aralık Cuma günü için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana başta olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatlerini açıkladı. “Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ezan ne zaman okunacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte cuma vakitleri!

Bu hafta camilerde "İnsan; Kâinatın Gözbebeği" başlıklı hutbe okunacak ve ardından öğle ezanı vaktiyle birlikte 81 ilde cuma namazı eda edilecek. Peki Diyanet'e göre cuma namazı saat kaçta okunacak? İşte il il ezan vakitleri!

CUMA NAMAZ VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesi namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden 12 Aralık 2025'e ait il il cuma namazı vakitleri yayımlandı. Bu haftaya ilişkin bazı şehirlerin cuma vakitleri şöyle:

İstanbul: 13.03

Ankara: 12.47

İzmir: 13.10

81 ilin güncel cuma namazı saatlerine ulaşmak için Diyanet'in ilgili sayfası ziyaret edilebilir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ;

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatü okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.deye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

CUMA NAMAZININ İKİ REKAT FARZI

1. Rekat

Müezzin Kamet yapar.

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız

Uyarı: Cuma Namazının farzı tek başına kılınamaz. Mutlaka İmama uymak ve İmamın arkasında cemaat olarak kılınmak zorundadır.

CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT SON SÜNNETİ

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.