Ankara’da mahalle muhtarının 4 aracı ateşe verildi! O anlar kamerada
Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde mahalle muhtarına ait 4 araç, kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek kundaklandı; olay anları güvenlik kameralarına yansırken polis şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Çukurören Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam'a ait 4 araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Şüphelilerin araçlara benzin dökerek ateşe verdiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Çamlıdere ilçesine bağlı Çukurören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille olay yerine gelen 3 şüpheliden 2'si araçtan inerek muhtar Hasan Sağlam'a ait ATV, minibüs, otomobil ve kamyonetin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Diğer şüphelinin ise araçta gözcülük yaptığı belirlendi. Kundaklamanın ardından şüpheliler geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı.
Yangını fark eden Hasan Sağlam'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelilerin yakalanması için olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.