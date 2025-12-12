Ankara’da mahalle muhtarının 4 aracı ateşe verildi! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 03:40

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Çukurören Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam'a ait 4 araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Şüphelilerin araçlara benzin dökerek ateşe verdiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çamlıdere ilçesine bağlı Çukurören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille olay yerine gelen 3 şüpheliden 2'si araçtan inerek muhtar Hasan Sağlam'a ait ATV, minibüs, otomobil ve kamyonetin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Diğer şüphelinin ise araçta gözcülük yaptığı belirlendi. Kundaklamanın ardından şüpheliler geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı.