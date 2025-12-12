Haberler

29 ilde narkotik operasyon: 1 ton 628 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 haftada 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 628 kilo uyuşturucu ve 750 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 345 şüpheliden 110’unun tutuklandığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 08:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 29 ilde son 2 haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 110 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftada cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki il jandarma komutanlıklarınca, aralarında Ankara, İstanbul ve Antalya'nın bulunduğu 29 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

29 ilde narkotik operasyon (DHA) 1 TON 328 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Operasyonlara 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katıldığı ve 1 ton 628 kilogram uyuşturucu ile 750 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, gözaltına alınan 345 şüpheliden 110'unun tutuklandığını, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.

29 ilde narkotik operasyon (DHA) "UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR" Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.