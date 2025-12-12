Haberler

154 milyonluk adliye soygununda foto-kaçış: Rota İngiltere

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanette yılın soygunu yapıldı. Zabıt katibi Erdal Timurtaş, 13 Kasım'da 154 milyon lira değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş olan ziynet eşyalarını çöp torbalarına doldurup dışarıya çıkardı.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanette yılın soygunu yapıldı. Zabıt katibi Erdal Timurtaş, 13 Kasım'da 154 milyon lira değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş olan ziynet eşyalarını çöp torbalarına doldurup dışarıya çıkardı. O günden sonra birlikte kasadan sorumlu olduğu diğer zabıt katibi Kemal Demir'den izin aldı. Altınları da anlaştığı kuyumculara 5 gün içinde elindeki altınları parça parça sattı. Kriptoya çevirerek eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçtı. Timurtaş'a ailesiyle ilgili kırmızı bülten kararı verildi. Şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklandı. Firari Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın yurtdışına firar görüntüleri ortaya çıktı. Adliyedeki soyguncular Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye böyle kaçtı.

