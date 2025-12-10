Haberler

Can alan mide ameliyatında 2 doktora dava

İstanbul’da fazla kilolarından şikâyetçi olan Rojin Elveren, özel hastanede mide ameliyatı oldu. Kızlarının ölümünün ardından büyük bir üzüntü yaşayan ailesi, ameliyatı yapan doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 06:19

İstanbul Kâğıthane'de ikamet eden ve fazla kilolarından (103 kg) şikâyetçi olan Rojin Elveren, 2023 yılının Haziran ayında Bağcılar TRG Hospital Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Hastanede ameliyat olan Rojin hayatını kaybetti. AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Kızlarının ölümünün ardından adeta şoka giren annesi Gözel Elveren ve babası Murat Elveren ameliyatı yapan doktorlar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası savcılık tarafından şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rojin Elveren (DHA) SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, şüpheli doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında soruşturma izni verdi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erol Vural ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Volkan Karataş'ın kusurlu olduğu vurgulandı. Şüphelilerin Rojin'in ameliyatı sırasında komplikasyon yönetimini etkin ve yeterli olarak yapmadığı, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Rojin'in ölümüne sebebiyet verdikleri tespit edildi.

Rojin Elveren (DHA) 2 DOKTORA 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede doktorlar Doç. Dr. Erol Vural ve Dr. Volkan Karataş'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HAYATINI KAYBETTİ Aşırı kilolarından kurtulmak için ameliyata giren Rojin Elveren hayatını kaybetti. Genç kızın ailesi ameliyatı yapan doktorlardan şikayetçi oldu.