Gözyaşı sıvısıyla Alzheimer tespiti mümkün mü? Tanıda yeni dönem başlıyor
Maastricht'te yürütülen dikkat çekici bir araştırma gözyaşının sanılandan çok daha fazlasını açıkladığını ortaya koyuyor. Ünlü şarkının 'Gözyaşları yalan söylemez' dizesi, artık yalnızca bir nostalji değil modern bilimin elinde güçlü bir teşhis aracına dönüşüyor. Maastricht Üniversitesi'nden biyokimyager Marlies Gijs, gözyaşı üzerinde yaptığı çalışmalarla Alzheimer gibi ağır hastalıkların bile bu şeffaf sıvıdan izlenebileceğini gösteriyor.
Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:36