Haberler

Yaşam Haberleri

Sultangazi'de genç kız babasıyla tartışıp evden kaçtı: Aile polise başvurdu

Sultangazi'de genç kız babasıyla tartışıp evden kaçtı: Aile polise başvurdu

İstanbul Sultangazi’de Zeynep V. babası Ekrem V. ile tartıştıktan sonra evden çıkarak ortadan kayboldu. Aile, yaptığı kendi aramalarından sonuç alamayınca polis merkezine başvurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Sultangazi'de Zeynep V. babası Ekrem V. ile tartıştıktan sonra evden çıkarak ortadan kayboldu. Aile, yaptığı kendi aramalarından sonuç alamayınca polis merkezine başvurdu. Kızının 160 cm boylarında, 60 kilo civarında, siyah saçlı, kahverengi gözlü ve beyaz tenli olduğunu söyleyen baba V., "Kızımın hayatından endişe ediyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN