İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz iddiaları büyüyor! Zorba öğrenciler başka okullara gönderildi

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kız öğrencilere zorbalık yapmakla suçlanan 7 öğrenci başka okullara alındı. Şimdi de bu öğrencilerin kamera odasına girdiği öne sürüldü...

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Türkiye'nin en köklü liselerinden biri olan ve 1884 yılında kurulan İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz iddiası gündemi salladı. 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp 'ta kurdukları bir grupta bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Taciz ve tehdit içerikli 507 maddelik liste, infiale yol açtı. Bunu duyan 11. sınıflar 7 öğrenciye saldırdı.

GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Kızlar "Yaşadıklarımız buz dağının görünen yüzü. Korkuyoruz" dedi. Soruşturma başlatılırken 7 öğrenci başka bir okula alındı. Müfettişler çok yönlü olarak olayı araştırırken yeni iddialar da oldukça vahimdi. Buna göre söz konusu öğrenciler yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inmek için kart kopyaladı. Kamera odasına izinsiz girdi. Kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştı. Ayrıca bazı kız öğrencilerin gizlice fotoğraflarını çekti.

