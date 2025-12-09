Haberler

İhracatçıya yeşil dönüşüm desteği: Rekabette yeni dönem

Hazır giyim, tekstil, kimya ve lojistik sektörlerinin karbon ve su ayak izlerinin azaltılmasına öncülük etmek üzere hazırlanan 'Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi'nin üç yıllık uygulama süreci başladı. AB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje 7 milyon euro bütçeyle gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

İKİZ DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ

Tükiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ikiz dönüşümün geleceğin rekabet yarışında en önemli dinamiklerden biri olacağının altını çizdi. Aynı zamanda İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) de başkanlığını yürüten Gültepe, TİM ve 61 ihracatçı birliğinin ikiz dönüşüm konusunda yeni projeler geliştirmeye devam ettiğini hatırlattı. İHKİB'in, IPA projeleriyle sektöre hem kalıcı kurumlar kazandırdığını hem de mevcut iştiraklerinin yetkinliğini artırdığını aktaran Gültepe, şöyle devam etti:

36 AY SÜRECEK

"IPA-III projemizde ise yeşil dönüşüme odaklanıyoruz. 7 milyon euro bütçeli proje, hazır giyim değer zincirinin en önemli halkaları olan tekstil, kimya ve lojistik sektörlerini bir araya getiriyor. Bu süreçte firmaların karbon ve su ayak izlerini ölçümleme ve azaltma kapasitelerini güçlendireceğiz. 36 ay sürecek projeyle firmalarımızın rekabet gücünü artıracağız. Böylece Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Strateji Eylem Planı'ndaki bazı dönüşüm başlıklarını uygulamaya geçireceğiz."

Gültepe, IPA-I ile tasarıma odaklanıp, İstanbul Moda Akademisi'ni kurduk. IPA-II ile Dijital Dönüşüm Merkezi'ni sunduk. IPA-III'te ise yeşil dönüşüme odaklanıyoruz" dedi

