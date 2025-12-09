Haberler

Yaşam Haberleri

Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciada otel sahipleri Altın Zaman'ı kullanmadı!

Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciada otel sahipleri Altın Zaman'ı kullanmadı!

78 kişinin yanarak can verdiği Kartalkaya davasında gerekçeli karar açıklandı: Otel sahipleri yangını haber aldı. Ancak ‘Altın Zaman'ı misafirleri kurtarmak için kullanmadı. Riskleri bilerek yok saydı...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Paylaş







Tarihler 21 Ocak 2025'i gösterdiğinde Bolu Kartalkaya'da korkunç bir facia yaşandı. Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. 78 kişi hayatını kaybederken 133 kişi de yaralandı. Dava geçtiğimiz Ekim ayında sona erdi. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Ergül Aras ve Ceyda Ergül Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 11 kişi 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

HTS KAYITLARI İLE ÖRTÜŞTÜ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. 406 sayfalık kararda, facianın can kaybı sayısı ile dünyada kayıt altına alınmış altıncı büyük yangın olduğu hatırlatıldı. Saptamalar şöyle sıralandı: Otel yöneticileri olan sanıklar olay günü yangın olduğunu haber alan ilk kişilerdi. Ancak buna rağmen otelde kalan misafirlere yangını haber vermedi. Yönetimin 'Misafirlere haber vermeyin, personeli uyandırın yangını söndürün' şeklindeki beyanları HTS ve kamera kayıtları ile örtüştü. Bu şekilde yangın anında 'altın zaman' olan sürede otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanılmadı.

KİMSEYE HABER VERMEDEN ÇIKTILAR

Gerekçeli kararda ihmaller zinciri de tek tek anlatıldı: Yangın söndürmeyle ilgili eksiklikler, hatalı merdiven ve asansör yapısı, gaz tahliye sistemi gibi unsurlar yangın eğitimi olmayan personelle birleşti. Her katta oteli bilen yetkili ve etkili kişiler vardı. Ancak hiçbiri otelde kalan kişilerin kurtarılmasına, tahliyesine yönelik herhangi bir talimatta bulunmadı. Otel yönetimi yangından kimseye haber vermeyerek otelden çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN