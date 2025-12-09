Burdur’da Devlet Su İşleri’ne bağlı kepçe çalındı!

Haberler

Burdur'da Devlet Su İşleri, köylerde çalışma başlattı. Bu sırada bir kepçe, kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından çalındı. Hırsızlar, kepçeyle define aradı. Ardından kepçeyi bırakıp kaçtı. Kepçeyi bulan DSİ ekipleri durumu jandarmaya bildirdi.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Burdur'da Devlet Su İşleri, köylerde çalışma başlattı. Bu sırada bir kepçe, kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından çalındı. Hırsızlar, kepçeyle define aradı. Ardından kepçeyi bırakıp kaçtı. Kepçeyi bulan DSİ ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. Kazı çalışmasının yapıldığı yerde şüphelilere ait sigara izmariti bulundu. Bu izmaritlerden çıkacak DNA testinin ardından zanlıların kimliği tespit edilecek.

