Hesap zamanı! Büyük vurgunda gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Zabıt katibi Erdal Timurtaş, adli emniyette 154 milyon liralık vurgun yaptı. Ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtı. Soygunla ilgili gözaltına alınanların sayısı 13’e çıktı. Şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanette yılın soygunu yapıldı. Zabıt katibi Erdal Timurtaş, 13 Kasım'da 154 milyon lira değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş olan ziynet eşyalarını çöp torbalarına doldurup dışarıya çıkardı. O günden sonra birlikte kasadan sorumlu olduğu diğer zabıt katibi Kemal Demir'den izin aldı. Altınları da anlaştığı kuyumculara 5 gün içinde elindeki altınları parça parça sattı. KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Kriptoya çevirerek eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçtı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soyguna ilişkin soruşturma başlattı. Timurtaş ailesiyle ilgili kırmızı bülten kararı verildi. Kemal Demir, tutuklandı. Firari Erdal Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de bulunduğu 17 adreste 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün 3 kişi daha yakalandı. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.



Erdal Timurtaş, altınları ve gümüşleri soğukkanlı bir şekilde çöp torbalarına doldurup dışarı çıkarmıştı. Timurtaş, ziynet eşyalarını bozdurup paraları kriptoya çevirerek ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtı.

