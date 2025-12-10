Haberler

Eşine tecavüze yeltendi yetmedi bıçakladı: ‘Melek yüzüyle kandırdı’

Manisa'da yaşayan 2 çocuk annesi Elvan Özerdim (34), 7 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Olcay Özerdim (40) tarafından cinsel saldırıya direndiği için defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sayısız ameliyatların ardından hayata tutundu.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

Manisa'da yaşayan 2 çocuk annesi Elvan Özerdim (34), 7 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Olcay Özerdim (40) tarafından cinsel saldırıya direndiği için defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sayısız ameliyatların ardından hayata tutundu. Elvan Özerdim, tutuklu yargılanan eşi Olcay'ın hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. "Beni melek yüzüyle 'Çocuklarımız için' diyerek kandırdı" dedi.

