31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatilinde (1 Ocak 2026) okullar ve iş yerleri açık mı, kapalı mı?
2026 yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı, 31 Aralık yaklaştıkça hem öğrenciler hem de çalışanlar merak ediyor. Birçok kişi, “31 Aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün?” sorularına yanıt arıyor. İşte yeni yıl tatil günleri…
Bu yıl 31 Aralık 2025'in hafta içine denk gelmesiyle vatandaşlar, "31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?" sorularına yanıt arıyor. Yılbaşı tatili kaç gün süreceği araştırılırken 1 Ocak 2026 tarihi ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte yılbaşı tatili hakkında bilgiler…
31 ARALIK 2025 HANGİ GÜN?
31 Aralık 2025 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor.
31 ARALIK 2025 YARIM GÜN MÜ?
Yılbaşı arifesi olarak bilinen 31 Aralık, kanunda yarım gün ya da resmi tatil olarak tanımlanmadığı için okullar ve kamu kurumlarında düzen normal şekilde devam edecek.