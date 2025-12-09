31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatilinde (1 Ocak 2026) okullar ve iş yerleri açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 11:02

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

31 ARALIK 2025 YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı arifesi olarak bilinen 31 Aralık, kanunda yarım gün ya da resmi tatil olarak tanımlanmadığı için okullar ve kamu kurumlarında düzen normal şekilde devam edecek.