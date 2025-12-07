Haberler

SMA Tip 1 hastyası Cennet Su Ateş'in yurtdışı tedavisi başarılı oldu:

İzmir’de henüz 3.5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 4 yaşındaki Cennet Su Ateş, yurt dışına tedaviye gitti. Gen tedavisi sonrası ilk adımını atan Su, herkesi mutlu etti...

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Menemen ilçesinde fabrika işçisi Aykut Ateş (38) ile ev kadını Rabia Ateş'in 4'üncü kızları 14 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen Cennet Su'ya, 3.5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yoğun fizik tedaviye karşın belden aşağısı tutmayan ve 6 farklı cihaz desteğiyle yaşamını sürdüren Cennet Su'nun tedavisi için Valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı.

HIZLI GELİŞİM

Kampanyası 26 ayda tamamlanan Cennet Su, Haziran 2025'te ailesiyle birlikte Dubai'ye giderek Zolgensma gen tedavisinden faydalandı. Hızlı bir gelişim gösteren Cennet Su, koltuğa tırmanıp oyuncaklarına ulaşıyor, bağımsız şekilde adım atabiliyor. Rabia Ateş, kızının haftada 2 gün fizyoterapiye, 5 gün de anaokuluna gittiğini belirterek, "Cennet Su'muzun kampanyası 2 sene 2 ay sürdü. Geçen haziranda Dubai'ye gittik. 2 ay 2 hafta kaldık. Şu an Cennet Su'muz çok iyi, yürümeye başladı. Özel gereksinimlilerin anaokuluna gidiyor. Beslenmesi de gayet iyi. İlacımızın bize çok faydası oldu. Cennet Su yürüyemiyordu, adım atamıyordu, koltuğa bile tırmanamıyordu. Şu an rahat bir şekilde çekyata çıkabiliyor, kendi kendine oynayabiliyor. Konuşuyor ve mutluluktan gülüyor" dedi.

