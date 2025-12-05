Haberler

Başkent'te ölümcül çarpışma: 2 kişi yaşamını yitirdi

Ankara Çevreyolu Eryaman mevkisinde tıra arkadan çarpan otomobilde iki kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.C. hastaneye kaldırıldı; dorsenin altına sıkışan araç vinçle çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 05:17

Başkentte bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ankara Çevreyolu'nun İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde B.K'nin kullandığı 06 KLS 68 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyreden 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan B.K. ve E.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan M.C. ise ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle dorsenin altına sıkışan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.