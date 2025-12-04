Eşinin yasak aşkını öldürürken kayda aldı

İstanbuL'da Ersin Yılmaz eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Emre Erdoğan'ı öldürdü. Ardından karısı Elif Yılmaz'ı ormana kaçırdı. Yılmaz, yasak ilişkisi olduğunu doğruladı. O anları telefona kaydeden Yılmaz, karısını da katletti. İki kez ağır müebbet ve 14 yıla kadar hapisle yargılandı. Ancak telefon kayıtları delil kabul edildi. Bu kayıt "aldatılma şüphesi" olarak yorumlanınca sanığa haksız tahrik indirimi uygulandı.

