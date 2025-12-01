Yaşlı kadınların parasını çalan sahte yoğurtçu tutuklandı!

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 20:59

Olay, önceki gün Konak ilçesi Göztepe semtindeki bir binada meydana geldi. "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan şahıs, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı.

Evlerine girdiği yaşlı kadınların paralarını çalan sahte yoğurtçu tutuklandı. (Fotoğraf: İHA)

Güven kazandığı evlere giren şüpheli, bakıcıyı kap getirmesi bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı.