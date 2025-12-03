Tekirdağ ve Gaziantep yollarında feci kaza: 2'si kardeş olan toplam 4 kişi hayatını kaybetti

03 Aralık 2025

Tekirdağ'da Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Sadi Genç'in kullandığı otomobil, Kamil İ.'nin (63) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Sürücü Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç otomobilde sıkıştı. Ne yazık ki iki kardeş de öldü. Acı bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Tunahan Yiğit yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Araban Belediyespor'un kaleci antrenörü Tunahan Yiğit ve yanındaki futbolcu Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

