Baba-oğul arasındaki kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de baba C.D. ile oğlu K.N.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boğazından yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırılırken, oğulun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçakla yaralanan baba ve oğul tedavi altına alınırken, oğulun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Seyranlık Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın son katındaki ikamette meydana gelen olayda, baba C.D. ile oğlu K.N.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. ve K.N.D. boğazından yaralandı.

Baba-oğul arasındaki kavga kanlı bitti

1'İ AĞIR 2 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından K.N.D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, baba C.D.'yi de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.D.'nin hafif yaralandığı olayda, oğul K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

