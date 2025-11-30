Ordu’da polis kılığına giren Cumhur Yılmaz kuyumcuyu bağlayıp 170 bilezik çaldı

Hırsız polis memuru Cumhur Yılmaz, kuyumcuyu soydu. 170 tane altın bilezik çaldı.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

ORDU'DA polis memuru Cumhur Yılmaz (28), başında kask ve tabanca ile Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. Çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladı. Daha sonra 170 altın bilezik çalarak kaçtı. Diyarbakır'da yakalanıp tutuklandı. Öte yandan, Cumhur Yılmaz'ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

