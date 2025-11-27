İsrailli kuzenler Antalya’da kapıştı! Cinayet anı kamerada

Antalya'da İsrailli 2 kuzenin kavgası kanlı bitti.

Olay, 25 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi. İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi.