İsrailli kuzenler Antalya'da kapıştı! Cinayet anı kamerada
İsrail vatandaşı iki kuzenin Antalya'da husumet nedeniyle çıktığı kavga kanlı bitti. Kafede başlayan tartışma sırasında Imad Almograbi, kuzeni Doğan Duman'ı tabancayla defalarca vurup öldürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası kaçan şüpheli, 10 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
takvim.com.tr
Antalya'da İsrailli 2 kuzenin kavgası kanlı bitti.
Olay, 25 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi.
İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi.
Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma çıktı. Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken,
Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti.
DOĞAN DUMAN HAYATINI KAYBETTİ
Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde
Doğan Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi.
10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI
Olayın ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan
Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Diğer yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kafeden çıkan
Doğan Duman'ın kuzeni Imad Almograbi'nin omuz atmasıyla yere düştüğü, Almograbi'nin daha sonra tabancayla Duman'a şarjör bitene kadar ateş ettiği görüldü.