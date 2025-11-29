Kırklareli’de dehşet: boşandığı eşini ve birlikte olduğu kadını ateşe verdi

B.D. adlı kadın, eski eşi C.S. ve birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç.’nin bulunduğu evi benzin dökerek ateşe verdi. C.S. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ç.Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli B.D.’yi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Kırklarelı'nde B.D. adlı kadın, boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu eve geldi. B.D., C.S. ve Ç.Ç.'ye uyuduğu sırada benzin dökerek evi ateşe verdi. Adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli B.D.'yi yakaladı.