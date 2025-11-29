Ürünler kapış kapış gitti

İstanbul’da özellikle AVM’lerde dün Efsane Cuma yoğunluğu yaşandı. Hem online satışlarda, hem de mağazalardaki ürünlerde yüzde 50’lere varan indirimlerin, yıl başına kadar devam edeceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma' günleri dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı. Özellikle İstanbul'daki AVM'lerde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere hatta 80'lere varan indirimler yaptığı görüldü. Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine indirimle ilgili bilgilendirici afişler astı. Bunu gören müşteriler, dün sabah erken saatlerden itibaren AVM önlerinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Mağazaların kapılarını açmasıyla birlikte reyonlara dalan müşteriler, ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.