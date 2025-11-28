Büyükçekmece’de üçlü cinayet: Hakan K. tutuklandı
Hakan K., 10 Kasım’da bir otel odasında sevgilisi Melisa Külekçi’yi öldürdükten 24 dakika sonra araç içinde Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı da vurdu. Tutuklanan şüpheli, ifadesinde cinayetleri uyuşturucu baskısıyla işlediğini öne sürdü. Tarafların çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirlendi.
İstanbul Büyükçekmece'de Hakan K., 10 Kasım'da bir oteldeki 311 no'lu odada sevgilisi Melisa Külekçi'yi silahla öldürdü. 24 dakika sonra otelin 5-10 metre ilerisinde araçta Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'ı katletti. Tutuklanan Hakan K.'nin ifadesinde ise "Melisa, bana 'ben bu uyuşturucudan kurtulamıyorum... Beni öldür, sonra bizi uyuşturucuya bulaştıranları da öldür' dediğini iddia etti. Öte yandan, Hakan K.'nin 7 suç kaydı olduğu, Emre Güçlü'nun 1 adet Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve 1 adet Mühür Bozma kaydı olduğu ortaya çıktı.