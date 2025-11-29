Düğün salonunda gizli kamera skandalı: sahibi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunda gizli kamera skandalı yaşandı. Kadın çalışanlar şüphelenip yaptıkları aramada giyinme odasındaki havalandırma içine gizlenmiş kameraya ulaştı. Gözaltına alınan salon sahibi H.D.'nin savunması şaşkınlık yarattı: Kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koydum. H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.