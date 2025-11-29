Muş'ta eski eş dehşet saçmıştı! Acılı kızı konuştu: "Uzaklaştırma kararını almaya gittiği gün pusu kurup vurmuş annemi."
Muş’ta, Yasemin Durbak işten eve döndüğü sırada sokak ortasında eski eşi Ekrem Özün tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Durbak'ın kızı, “Uzaklaştırma kararını almaya gittiği gün vurmuş annemi. Belgenin üstünde annemin kanı var” dedi.
Muş'ta yaşayan Yasemin Durbak ve Ekrem Özün çiftinin 2019 yılında boşanmasının ardından, Almanya'ya taşınan Özün yeniden evlendi. 3 çocuk annesi Durbak, kızıyla birlikte bir işletme açtı. Ekrem Özün, yaklaşık 9 ay önce barışmak için Durbak'a baskı ve tehditte bulunmaya başladı. Durbak, savcılığa suç duyurusunda bulunarak eski eşi hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı.
"PUSU KURMUŞ"
Yasemin Durbak eski eşi Ekrem Özün tarafından 20 Kasım'da işten eve dönerken sokakta pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Durbak, hastaneye kaldırıldı. Eski eş Ekrem Özün silahıyla birlikte kaçtı. Özün, polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak tutuklandı.
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre Yasemin Durbak'ın kızı Aleyna Özün, yaşadıkları dehşeti şu şekilde anlattı:
O gün annemin yanında değildim, baba bile diyemediğim adam silahla saldırmış. Uzaklaştırma kararını almaya gittiği gün pusu kurup vurmuş annemi. 2 el ateş etmiş, biri ıska biri de annemin bacağını kaybetmesine neden oldu. Sonra silahı annemin kafasına doğrultup ateş etmeye çalışmış ama silah tutukluk yapmış. O belgenin üstünde annemin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam tarafından, yaralandığındaki kanı var. Annemin yanında ben yoktum ama olsaydım beni de vurabilirdi. Doktorlar çok uğraştı ama annemin sol bacağı kesilmek zorunda kaldı. Başına bir şey gelir diye korkuyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz