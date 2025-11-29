Muş'ta eski eş dehşet saçmıştı! Acılı kızı konuştu: "Uzaklaştırma kararını almaya gittiği gün pusu kurup vurmuş annemi."

Yasemin Durbak (İHA)

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre Yasemin Durbak'ın kızı Aleyna Özün, yaşadıkları dehşeti şu şekilde anlattı:



O gün annemin yanında değildim, baba bile diyemediğim adam silahla saldırmış. Uzaklaştırma kararını almaya gittiği gün pusu kurup vurmuş annemi. 2 el ateş etmiş, biri ıska biri de annemin bacağını kaybetmesine neden oldu. Sonra silahı annemin kafasına doğrultup ateş etmeye çalışmış ama silah tutukluk yapmış. O belgenin üstünde annemin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam tarafından, yaralandığındaki kanı var. Annemin yanında ben yoktum ama olsaydım beni de vurabilirdi. Doktorlar çok uğraştı ama annemin sol bacağı kesilmek zorunda kaldı. Başına bir şey gelir diye korkuyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz