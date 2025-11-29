Hatay’da minibüste 1 ton menşei belirsiz kırmızı et ele geçirildi

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 09:41

Hatay 'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta menşei belirsiz 1 ton kırmızı et ele geçirildi.

Ele geçirilen et (İHA)

1 TON KIRMIZI ET ELE GEÇİRİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 28 Kasım'da yapılan uygulamada H.A. idaresindeki minibüs içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi.