Hatay’da minibüste 1 ton menşei belirsiz kırmızı et ele geçirildi
Hatay’ın Erzin ilçesinde jandarma uygulamasında durdurulan minibüste menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi; kaçak ürünler imha edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 28 Kasım'da yapılan uygulamada H.A. idaresindeki minibüs içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi.