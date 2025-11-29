Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 09:04

Kahramanmaraş 'ta bir iş yerinde çiğ köftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı. Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Barakanın kaldırılma görüntüleri

250 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı. Konuyla ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.