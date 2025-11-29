Çiğ köfteye deterjan kabıyla sos döken esnafa 250 bin TL ceza: İş yeri kapatılıp kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çiğ köftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı. Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
DETERJAN KABINDA SOS
Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğ köfte dükkanında meydana geldi. Sosyal medyada 'Deterjan kabında sos' görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi.
250 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı. Konuyla ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.