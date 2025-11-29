Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda (UCBS) yer alan 630 coğrafi veri katmanından 100'ünü e-Devlet üzerinden erişime açtı. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu aracılığıyla sığınak alanlarından fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar birçok kritik veri haritalandırılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Böylece kullanıcılar coğrafi bilgilere hızlıca ulaşabilirken, yatırımcılar da güncel verilere harita üzerinden kolaylıkla erişebilecek.
Giriş Tarihi: 29.11.2025 12:54