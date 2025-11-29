Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı

Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda (UCBS) yer alan 630 coğrafi veri katmanından 100'ünü e-Devlet üzerinden erişime açtı. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu aracılığıyla sığınak alanlarından fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar birçok kritik veri haritalandırılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Böylece kullanıcılar coğrafi bilgilere hızlıca ulaşabilirken, yatırımcılar da güncel verilere harita üzerinden kolaylıkla erişebilecek.

Giriş Tarihi: 29.11.2025 12:54
Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT A.Ş. iş birliğiyle geliştirilen yerli bir veri paylaşım sistemi olarak 1 Ocak 2025'ten itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların ve kamu kurumlarının hizmetine açıldı. Erişime açıldığında 14 bin olan kullanıcı sayısı, kasım ayı itibarıyla 400 bine ulaşırken; kamu kuruluşlarına açık durumdaki 630 coğrafi veri katmanından 100'ü de vatandaşların kullanımına sunuldu. Afet ve acil durum yönetiminden çevre ve enerjiye, çeşitli yatırım planlamalarından mekânsal verilere kadar pek çok bilginin haritalandığı sistem, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı

ULAŞIMDAN ÇEVRE KORUMA ALANLARINA

Vatandaşlar artık yaşadıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri bölgelerdeki imar planlarını, demiryolu hatlarını, liman bağlantı noktalarını ve çevre koruma alanlarını harita üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.

Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı

BİRÇOK ALANDA YATIRIMCIYA DA YÖN VERECEK

Platform sayesinde yatırım, enerji ve ulaşım planlaması gibi alanlarda hem kamu kuruluşları hem de vatandaşlar coğrafi veriye kısa yoldan erişebiliyor.

Yatırımcılar rüzgar enerjisi santrali alanlarını, biyokütle enerjisi potansiyel bölgelerini, ortofoto verilerini ve organize sanayi bölgelerini harita üzerinden görüntüleyebiliyor.

Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı

DOĞAL KAYNAKLARDAN GÜNLÜK YAŞAM VERİLERİNE

Yeni eklenen coğrafi veri katmanları yalnızca sanayi ve altyapıyla sınırlı kalmıyor. Toprak organik karbon haritası, erozyon ve çölleşme hassasiyet haritaları, milli parklar, tabiat parkları, anıt ağaçlar, kaplıcalar ve mağaralar gibi veriler de coğrafi veri katmanı olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar ayrıca meteoroloji istasyonları, nüfus yoğunluğu ve acil durum toplanma alanları gibi günlük yaşamı ilgilendiren bilgilere de kolayca ulaşabiliyor.

Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı

İRTİFAK, KİRA, SATIŞ VE YATIRIM TEŞVİK VERİ KATMANI DA ERİŞİME AÇILDI

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu sayesinde vatandaşlar ve yatırımcılar, kira, satış, irtifak hakkı veya yatırım teşvikine konu olan Hazine parsellerini coğrafi tabanlı olarak görüntüleyebiliyor. Parsellerin konumu, yüzölçümü ve ihale tarihi gibi bilgilere erişimi kolaylaştıran sistem sayesinde yatırım kararı veriye dayalı şekilde planlanabiliyor. Kamu kurumları ise bu veri paylaşımıyla, taşınmaz yönetimi, yatırım planlaması ve proje geliştirme süreçlerini hızlandırabiliyor.