Türkiye’nin coğrafi verileri e-Devlet’te! Sığınaklardan fay hatlarına tüm bilgiler haritalandı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT A.Ş. iş birliğiyle geliştirilen yerli bir veri paylaşım sistemi olarak 1 Ocak 2025'ten itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların ve kamu kurumlarının hizmetine açıldı. Erişime açıldığında 14 bin olan kullanıcı sayısı, kasım ayı itibarıyla 400 bine ulaşırken; kamu kuruluşlarına açık durumdaki 630 coğrafi veri katmanından 100'ü de vatandaşların kullanımına sunuldu. Afet ve acil durum yönetiminden çevre ve enerjiye, çeşitli yatırım planlamalarından mekânsal verilere kadar pek çok bilginin haritalandığı sistem, kısa sürede yoğun ilgi gördü.