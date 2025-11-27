takvim-logo

Kırklareli’de nişanlıya kurşun yağdı! 19 yaşındaki Rümeysa'nın ölümüne ilişkin 16 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ’NDE nişanlısı S.D.’nin evine giden Rümeysa Sanpur (19), S.D.’nin husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açılması sonucu can verdi. Aralarında S.D.’nin de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Kırklareli’de nişanlıya kurşun yağdı! 19 yaşındaki Rümeysa’nın ölümüne ilişkin 16 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ'NDE nişanlısı S.D.'nin evine giden Rümeysa Sanpur (19), S.D.'nin husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açılması sonucu can verdi. Aralarında S.D.'nin de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN