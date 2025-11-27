Kırklareli’de nişanlıya kurşun yağdı! 19 yaşındaki Rümeysa'nın ölümüne ilişkin 16 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ’NDE nişanlısı S.D.’nin evine giden Rümeysa Sanpur (19), S.D.’nin husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açılması sonucu can verdi. Aralarında S.D.’nin de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

