Sabah Gazetesi iki ödülle gururlandı! Halit Turan ve Erdoğan Yapık’a prestijli ödüller verildi

Sabah Gazetesi Haber Merkezi iki ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri’nde Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan, Mecra Ödülleri kategorisinde ‘En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü’nü aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Sabah Gazetesi Haber Merkezi iki ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nde Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan, Mecra Ödülleri kategorisinde 'En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü'nü aldı. Halit Turan, 19 Ocak'ta gazetemizde yer bulan "Kriminal Hakime" başlıklı haberiyle ödüle uzandı. Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri'ne bu yıl değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları da kamuoyuna açıklandı. Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Erdoğan Yapık, gazetemizin 27 Ocak'ta manşetten yer verdiği 'Bit Pazarında Vahşet' başlıklı haberiyle 'Gazetecilik Övgü' kategorisinde ödüle layık görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN