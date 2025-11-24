Makat bölgesine kompresörle hava verilmişti! Muhammed'in ölümünde yeni gelişme
Şanlıurfa'da arangoz atölyesinde Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilen Muhammed Kendirci'nin (15) ölümü ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli olay günü Muhammed'in delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı.
Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyede staj yapan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy (20) ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi.
Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İç organlarında ciddi hasar oluşan Kendirci, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Muhammed Kendirci'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı, bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. Kendirci'nin ailesi, yazılı bir açıklama yaparak adalet çağrısında bulundu.