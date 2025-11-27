Büyükçekmece’de üçlü infaz! Cani adam sevgilisini ve iki kişiyi öldürüp kaçtı

Hakan K., sevgilisi Melisa’yı otel odasında öldürüp iki kişiyi de araçta katletti. Avcılar’da yakalanan zanlı, uyuşturucu etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

İstanbul Büyükçekmece'de Hakan K. (32), 10 Kasım'da bir oteldeki 311 no'lu odada sevgilisi Melisa Külekçi'yi (27) silahla öldürdü. Ardından otelin yakınındaki araçta Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) da katletti. Kaçan katil, Avcılar'da yakalandı. Şüphelinin kaçarken bindiği takside taksiciye; "Ünlü birini taşıyorsun, yakında beni televizyonlarda göreceksin" dediği öğrenildi. Zanlının Güçlü ve Yılmaz'ı, Külekçi'yi uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla öldürdüğü ifade edildi.



Melisa Külekçi'nin, 6 yıl önce Hakan K.'dan tehdit mesajları aldığı için şikayetçi olduğu belirtildi.

