Mardin'de kan donduran olay: Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ailenin komşusu Ali Beydüz ise yaptığı açıklamada, 'Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok' dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.

Polis ekiplerince binanın içindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

'KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI'

Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili konuşan Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.

Mehmet Kaya ve eşi Berna Kaya (Fotoğraf:İHA)Mehmet Kaya ve eşi Berna Kaya (Fotoğraf:İHA)

