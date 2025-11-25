Mardin'de kan donduran olay: Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ailenin komşusu Ali Beydüz ise yaptığı açıklamada, 'Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok' dedi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.