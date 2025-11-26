Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 15:12

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüne ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

MAKATINA KOMPRESÖRLE HAVA BASTI

Olay, 14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı.