Makatına hava basılan Muhammed Kendirci'nin ölümünde flaş gelişme: 3 kişi açığa alındı
15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin makatına kompresörle hava basılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Muhammed Kendirci'nin delil niteliğindeki pantolonunu çöpe attıkları belirlenen Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli bir hemşire ve iki temizlik personeli açığa alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüne ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
MAKATINA KOMPRESÖRLE HAVA BASTI
Olay, 14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
3 KİŞİ AÇIĞA ALINDI
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli iddiaya Kendirci'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları tespit edilince açığa alındı.