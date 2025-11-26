Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuru ne zaman 2025?
Amerika’da yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card çekilişini bekleyen adayların gözü ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Genellikle ekim-kasım döneminde başvuruya açılan DV Lottery süreci, 2026 dönemi için halen başlamış değil. Peki DV-2026 başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card için yeni takvim ne zaman açıklanacak?
Green Card başvurularının bu yıl hala açılmaması adayları meraklandırdı. DV-2026 sürecindeki gecikmenin nedeni merak edilirken resmi açıklama için gözler ABD Dışişleri Bakanlığı'na çevrildi.
2026 Green Card Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?
DV-2026 dönemi için resmi takvim henüz açıklanmış değil. Adaylar, "Başvurular başladı mı?" sorusuna yanıt ararken, sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
Green Card Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?
Green Card çekilişine katılmak için yalnızca resmi internet sitesi kullanılmalıdır.
Aracı firmalar üzerinden işlem yapmaya gerek yoktur.