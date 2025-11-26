(AA)

Başvuru Şartları Neler? Kimler Green Card Alabilir?

Green Card çekilişine katılmak için belirlenen şartlar ise şöyle:

Başvuran kişinin uygun ülkeler listesinde yer alan bir ülkenin vatandaşı olması gerekiyor; Türkiye bu liste içinde yer alıyor. Adayların en az lise mezunu olmaları ya da son beş yılda en az iki yıl eğitim veya uzmanlık gerektiren bir işte çalışmış olmaları şart.