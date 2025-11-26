Kağıthane'de trafiği birbirine katan maganda için gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda,'İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Ç.Ö. ve M.Y.Ö. yakalandı.' dedi. Sürücüye, 180 bin ₺ idari para cezası, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alma ve aracını 60 gün süreyle trafikten men etme cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 15:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, "Gereği yapıldı. Aracın peşinden gidip önünü kesmeye çalışmak… Bu nedir? Bu nasıl bir araç kullanma kültürüdür?" ifadelerine yer verdi.

"Aracın önünü kesip kavga ettiniz diyelim. Daha yeni yaşadık. Abdullah öğretmenimizi kaybettik. Pişman olmayacak mısınız? Değer miydi demeyecek misiniz? Anlık öfkelerinize yenilmeyin! Trafik kuralları hepimiz için var, hepimizin ailesi var.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Sizce aracı ve ehliyeti 60 gün süreyle alınan bu sürücü, aynı hareketleri bir daha yapar mı? Lütfen bu tür araç kullanan sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" dedi.

