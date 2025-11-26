Çanakkale’de fırtına feribotları vurdu: Seferler durduruldu

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 09:45

Paylaş





ABONE OL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

YAPILACAK SEFERLER

Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 18.00

Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 21.00

Gökçeada'dan saat 07.00 ve 19.00

Gün için planlanan diğer tüm seferler iptal edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN