Sirtakide tabak kırmanın yerini alan Türk karanfilinden 2 milyon dolarlık gelir

Karanfiller (DHA)

"SADECE YUNANİSTAN PAZARI İÇİN GEÇERLİ"

Yılbaşı döneminde Yunanistan'a özel çiçek kafalarının hazırlandığını ifade eden Yılmaz, "Bu sadece Yunanistan pazarı için geçerli bir durum. Kadınların başından çiçeklerin döküldüğü bir eğlence yöntemi geliştirdiler. Kafa şeklindeki çiçek özellikle yılbaşı döneminde çok talep görüyor. Yaklaşık 5 milyona yakın dal çiçeğin sadece kafa kısımları Yunanistan'a ihraç ediliyor. 3 milyon dolar seviyelerinde bir ihracat gerçekleşiyor" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN