Çukurova Havalimanı’nda nefes kesen tatbikat

Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndaki acil durum tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta Sinop- Mersin seferini yapan yolcu uçağının iniş takımlarının açılmadı senaryosu uygulandı. 600 metre sürüklenen uçakta yangın çıktı. Büyük başarıyla tamamlanan tatbikatta 40 ARFF personeli olmak üzere, kurtarma, sağlık ve güvenlik birimlerinden yaklaşık 120 personel görev aldı.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

