Deneyimli rallici tarihe geçiyor: Suudi Arabistan’da WRC’de tek kadın pilot olacak!

Milli rallici Burcu Çetinkaya, Suudi Arabistan’da yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele edecek. Çetinkaya, Cidde’de yapılacak yarışta uluslararası erkek pilotların arasında tek kadın pilot olarak yarışacak.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025

Deneyimli rallici, Suudi Arabistan'da yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) katılmak için Paris'teki Roissy Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Cidde'ye gitti. Çetinkaya, son yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası'nda kadın sporculara çok az yer verildiğine dikkat çekerek, Suudi Arabistan'daki yarışa büyük bir motivasyonla hazırlandığını belirtti.

PODYUMA ÇIKTIM

Kariyerinde 100'ü aşkın yarışa çıktığını söyleyen Çetinkaya, Arabistan etabının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu: Ortadoğu Ralli Şampiyonası'nda birçok kez podyuma çıktım. Erkeklerin arasında genel klasmanda derecelerim oldu. Ancak Suudi Arabistan'da yıllar boyunca kadınların otomobil kullanması bile yasaktı. Şimdi yarış ilk kez 26-29 Kasım'da Arabistan'da düzenleniyor. Tek kadın pilot ben olacağım.

