Balıkesir’de tavuk çiftliğinde yangın çıktı: 5 bin civciv öldü

Yangın, gece saatlerinde İsadere Mahallesinde faaliyet gösteren Uğur Soylu'ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde çıktı. Çiftlikten yayılan alev ve dumanları gören personelin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir 'in Savaştepe ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 5 bin civciv öldü.

Tavuk çiftliği (DHA)

YAKLAŞIK 5 BİN CİVCİV ÖLDÜ

Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin civcivin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.