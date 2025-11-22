Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde konteynerlerde yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken konteynerlerin boş olduğu öğrenildi.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde, öğrenci kulüplerinin ofis olarak kullandığı konteynerlerde yapılan çatı onarımı sırasında çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerler kullanılamaz hale geldi.