Park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil, evin çatısına çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili, çarptığı hafif ticari araç sonrası savrularak yol seviyesinin altındaki evin çatısına çıktı. Yaralanan olmazken ev güvenlik gerekçesiyle girişe kapatıldı.

Evin çatısına çıkan otomobil (DHA)Evin çatısına çıkan otomobil (DHA)

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Mustafa Paşa Mahallesi Mustafa Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Gamze G.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 10 NC 152 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımdaki korkulukları aşıp yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı.

Evin çatısına çıkan otomobil (DHA)Evin çatısına çıkan otomobil (DHA)

EVE GİRİŞLER TEDBİREN YASAKLANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu şeritle kapatıp güvelik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmadı, eve girişler ise tedbiren yasaklandı.

