Park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil, evin çatısına çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili, çarptığı hafif ticari araç sonrası savrularak yol seviyesinin altındaki evin çatısına çıktı. Yaralanan olmazken ev güvenlik gerekçesiyle girişe kapatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpıp savrulan otomobil, yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı. Kazada yaralanan olmazken, tedbiren eve girişler yasaklandı.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Mustafa Paşa Mahallesi Mustafa Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Gamze G.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 10 NC 152 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımdaki korkulukları aşıp yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı.