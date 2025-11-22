Sivas’ta 9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 14:38

Hayatını kaybeden Musa Uygun (DHA)

KAR YAĞIŞI ALTINDA EVE YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞTI

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde köy minibüsü ile evine dönen Uygun, iddiaya göre köy yol ayrımında minibüsten indi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu kar yağışı altında yürüyerek gitmeye çalıştığı öğrenilen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı.