Sivas'ta yoğun kar yağışı altında evine yürümeye çalışırken kaybolan 77 yaşındaki Musa Uygun, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından köyüne 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta 9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

Sivas'ta evinden çıktıktan sonra kaybolan ve 9 gündür haber alınamayan Musa Uygun (77), arazide ölü bulundu.

Hayatını kaybeden Musa Uygun (DHA)Hayatını kaybeden Musa Uygun (DHA)

KAR YAĞIŞI ALTINDA EVE YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞTI

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde köy minibüsü ile evine dönen Uygun, iddiaya göre köy yol ayrımında minibüsten indi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu kar yağışı altında yürüyerek gitmeye çalıştığı öğrenilen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı.

Kayıp olarak aranan 77 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu

Cenaze aracı (DHA)Cenaze aracı (DHA)

KENDİ KÖYÜNE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Köylülerin ihbarıyla AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, arazide arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun'u arama çalışmalarının 9'uncu gününde, Armutlu köyü Elmalı mevkisinde, kendi köyüne 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma ekibi tarafından ölü bulundu.

Jandarma araçları (DHA)Jandarma araçları (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uygun'un cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

