PODCAST CANLI YAYIN

Şanlıurfa'da ölümcül 'şaka!' Kompresör vahşetinde acı haber geldi

Şanlıurfa Bozova’daki bir marangoz atölyesinde ustası tarafından kompresörle makatına hava verilen 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa'da ölümcül 'şaka!' Kompresör vahşetinde acı haber geldi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde akıllara durgunluk veren bir işkence iddiası Türkiye gündemini sarstı.

Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İÇ ORGANLARINDA CİDDİ HASAR OLUŞTU, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Muhammed Kendirci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendirci, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

15 yaşındaki Muhammet K. çalıştığı atölyede uğradığı işkence sonucu hayatını kaybetti (Fotoğraf: İHA)15 yaşındaki Muhammet K. çalıştığı atölyede uğradığı işkence sonucu hayatını kaybetti (Fotoğraf: İHA)

5 GÜNDÜR TEDAVİSİ SÜRÜYORDU, HAYATINI KAYBETTİ

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden Muhammed, bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması | "Zirai ilaçlar reçete ile satılacak"
Melania Trump’tan Selman’a özel jest! 3 bin 350 dolarlık zümrüt elbisesi gündem oldu
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Türk kahvesinin içine deterjan! İşletmecilerin ifadesi ortaya çıktı: İş işten geçmişti
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
4 çocuğunu dakikalarca kemerle döverek darp etti: o anları kayıt altına aldı
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!