Şanlıurfa'da ölümcül 'şaka!' Kompresör vahşetinde acı haber geldi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde akıllara durgunluk veren bir işkence iddiası Türkiye gündemini sarstı.

Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İÇ ORGANLARINDA CİDDİ HASAR OLUŞTU, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Muhammed Kendirci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendirci, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.