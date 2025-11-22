takvim-logo

Güzellik merkezine motosikletli silahlı saldırı: Polis şüphelilerin peşinde

İstanbul Ataşehir'de Sevim Alan Güzellik Merkezi'ne motosikletli iki şüpheli saldırdı. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

İstanbul Ataşehir'de Sevim Alan Güzellik Merkezi'ne motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir'de güzellik merkezine motosikletli silahlı saldırı

Sevim AlanSevim Alan

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

OLAYDA YARALANAN KİMSE YOK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

