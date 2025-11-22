Güzellik merkezine motosikletli silahlı saldırı: Polis şüphelilerin peşinde
İstanbul Ataşehir'de Sevim Alan Güzellik Merkezi'ne motosikletli iki şüpheli saldırdı. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
İstanbul Ataşehir'de Sevim Alan Güzellik Merkezi'ne motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ ETTİ
Olay, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAYDA YARALANAN KİMSE YOK
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.