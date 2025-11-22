Güzellik merkezine motosikletli silahlı saldırı: Polis şüphelilerin peşinde

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 10:40

Sevim Alan

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.