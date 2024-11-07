2 yıl 1 ay hapis cezası! Sevim Alan rakibini ifşa edince cezayı yedi!

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan fenomen Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olarak bilinen ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan 'ın Sağlık Bakanlığı'nından onaysız kozmetik ürün satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, S.M. adlı bir kadın Sevim Alan ve eşi Tufan Alan'dan şikayetçi olmuştu.

Çiftin, kozmetik ürünleri satan bir marka ile Sevim Alan ismi ve markası altında çok sayıda ürünün Sağlık Bakanlığı onay, izin ve ruhsat olmadan, taşıması zorunlu yasal unsurları barındırmadan, yasa dışı yollarla ve insan sağlığına zarar şekilde halka arz edildiğini belirtilmişti.