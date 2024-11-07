PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 yıl 1 ay hapis cezası! Sevim Alan rakibini ifşa edince cezayı yedi!

Güzellik merkezi sahipleri arasındaki kavgalar sık sık basına yansıdı. Bunun son örneği ise Sevim Alan oldu. Zehirli madde imalatı ve ticareti yapmaktan yargılanan Alan'ın başı bir kez daha derde girdi. Alan, tartıştığı güzellik merkezi yöneticisi Nuray ve Alkan Yıldız çiftini ifşa edince 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:47 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:47
2 yıl 1 ay hapis cezası! Sevim Alan rakibini ifşa edince cezayı yedi!

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan fenomen Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olarak bilinen ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan'ın Sağlık Bakanlığı'nından onaysız kozmetik ürün satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.

2 yıl 1 ay hapis cezası! Sevim Alan rakibini ifşa edince cezayı yedi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, S.M. adlı bir kadın Sevim Alan ve eşi Tufan Alan'dan şikayetçi olmuştu.

2 yıl 1 ay hapis cezası! Sevim Alan rakibini ifşa edince cezayı yedi!

Çiftin, kozmetik ürünleri satan bir marka ile Sevim Alan ismi ve markası altında çok sayıda ürünün Sağlık Bakanlığı onay, izin ve ruhsat olmadan, taşıması zorunlu yasal unsurları barındırmadan, yasa dışı yollarla ve insan sağlığına zarar şekilde halka arz edildiğini belirtilmişti.

SON DAKİKA