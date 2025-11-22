Denizli’de ehliyetsiz sürücünün çarptığı Simge Bayram hayatını kaybetti
Denizli’de yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram’a, S.T. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü S.T., gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
